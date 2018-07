FinGroup AG: Ergebnisse der Hauptversammlung und Einführung des 'IPO Check' Portals DGAP-News: FinGroup AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Produkteinführung FinGroup AG: Ergebnisse der Hauptversammlung und Einführung des 'IPO Check' Portals 06.07.2018 / 13:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, den 06. Juli 2018 Die FinGroup AG (ISIN DE000A2DAMG0 / WKN A2DAMG), eine Investment Boutique mit Hauptsitz in München, freut sich die Ergebnisse der gestrigen, ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft bekanntgeben zu dürfen. Die anwesenden Aktionäre und Stimmrechtsvertreter folgten bei sämtlichen Tagesordnungspunkten zu 100% den Vorschlägen der Verwaltung. Folglich wurden neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat unter anderem auch der Namenswechsel und das genehmigte Kapital beschlossen. Neben dem erfolgreichen Abschluss der Hauptversammlung gibt die FinGroup AG heute auch den Start des IPO-Check Portals bekannt. Unter der URL www.ipo-check.com können Unternehmer, die sich für einen Börsengang (IPO, Listing) ihres Unternehmens interessieren, nach Beantwortung des Fragenkatalogs innerhalb von 24 Stunden die Einschätzung eines erfahrenen Expertenteams über die Börsenfähigkeit ihrer Gesellschaft einholen. Das Expertenteam gibt auch eine erste Indikation über den potentiellen Unternehmenswert und die Erfolgsaussichten eines Fundraisings / einer Kapitalerhöhung. Alexander Coenen, Vorstand der FinGroup AG: "Das IPO-Check Portal ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie die mehr und mehr auf das Internet abzielt." Über die FinGroup AG: ie FinGroup AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) als auch der Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit. 06.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 702355 06.07.2018

