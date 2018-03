Engie will dabei die Photovoltaik-Kraftwerke auf den Standorten der Entsorgungsunternehmens Suez errichten. Die erste Anlage mit zwölf Megawatt Leistung soll noch dieses Jahr im Departement Côte-d'Or entstehen.Die französischen Unternehmen Engie und Suez wollen gemeinsam Photovoltaik-Kraftwerke in allen Deponien, Recyclinganlagen und anderen Suez-Standorten in Frankreich bauen. Insgesamt sind etwa 100 Standorte mit einer geschätzten installierten Leistung von einem Gigawatt vorgesehen, wie Engie am Dienstag mitteilte. Durch die Photovoltaik-Anlagen würden künftig 27.500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. ...

