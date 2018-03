Der Weltfrauentag 2018 findet erst morgen statt, also muss ich heute nochmal ran - und das gilt auch für die Märkte, die heute Vormittag nach dem überraschenden Rücktritt von Gary Cohn, seines Zeichens Ex-Goldman Sachser und jetzt auch Ex-Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, erst einmal klar nach unten tendierten. Schon schade, schließlich hatten sich DAX & Co gerade erst in eine halbwegs ansehnliche Erholung zurückgekämpft. Gegen den Trend hätte sich da eigentlich die Deutsche Post stemmen können, denn die Bonner bauten ihre Vormachtstellung 2017 weiter aus. Umsatz, Gewinn und Dividende sind gestiegen, das sollte auch der Aktie auf die Sprünge helfen. Doch die Realität sieht etwas anders aus:

