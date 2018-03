Das Mehrjahreshoch im Januar mit 13,32 Euro war für die Aktie wahrscheinlich etwas viel und es gab Gewinnmitnahmen, die den Kurs in eine Abwärtsspirale brachten. Auch die Unterstützung bei 10,50 Euro wurde am Mittwoch gerissen und jetzt stellt sich die Frage, ob es nach dem Tief im Tagesverlauf bei 10,02 Euro eine Gegenwehr gibt. Die Marke von 10,00 Euro könnte eine psychologische Barriere sein, an der die Bullen den Kampf wieder aufnehmen. Wer gut ...

