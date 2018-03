Der USD/CHF ist auf dem Weg zum dritten Tagesgewinn in Folge. Der US-Dollar erholte sich am Mittwoch nach einem zunächst schwachen Start in den Tag, nachdem Trumps Top-Wirtschaftsberater die Segel strich. Der USD/CHF kollabierte auf 0,9356, erholte sich dann aber und stieg knapp einhundert Pips gen Norden. Im amerikanischen Geschäft kletterte das Paar ...

