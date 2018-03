Am 12.02. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit der Deutschen Bank beschrieben. Der Trade war inzwischen angelaufen, aber die unruhige Börsenlage brachte den Kurs wieder auf die Ausgangsposition vom letzten Tief am 09.02. Die Unterstützung hat am 02.03. erneut gehalten und die Gegenreaktionen an den letzten beiden Tagen lassen ein Fünkchen Hoffnung aufkeimen, dass der Trade jetzt anlaufen könnte. Wer jetzt gut aufpasst, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...