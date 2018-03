Zürich - Mit den «Startup Bootcamps» will digitalswitzerland gezielt Innovation und ein starkes Startup Ökosystem in der Schweiz fördern. Für nationale und internationale Startups wird in den jeweiligen Bootcamps das Netzwerk zu Unternehmen geöffnet und damit direkte Kontakte zu potentiellen Kunden, Partnern und Investoren ermöglicht. Gleichzeitig erhalten etablierte Unternehmen in der Schweiz Zugang zu den führenden Köpfen, neuen Technologien und innovativen Business Models in nationalen und internationalen Startups.

In der Schweiz besteht nach wie vor ein Nachholbedarf im Corporate-Startup Matching, welches für einen erfolgreichen Technologie- und Innovationstransfer zentral ist. Aus diesem Grund hat digitalswitzerland die «Startup Bootcamps» lanciert. Die zwei neuen Bootcamp Formate, das «Scale Up Bootcamp» und ...

