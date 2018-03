Basel (awp/sda) - Die israelische Teva-Gruppe, zu der die Generikaherstellerin Mepha mit Sitz in Basel gehört, plant einen Stellenabbau. Von insgesamt knapp 300 Schweizer Jobs sind rund 60 in Gefahr, wie ein Sprecher am Donnerstag Angaben der Zeitung "bz Basel" bestätigte. Teva ist im hart umkämpften Generikamarkt in Schwierigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...