Der Lebensmitteldiscounter Aldi plant laut eines Medienberichts die Eröffnung von dutzenden Filialen in China. Die "Lebensmittel-Zeitung" berichtete am Donnerstag auf ihrer Internetseite, es würden bereits Expansionsteams zusammengestellt.

Bereits vor einem Jahr war Aldi mit einem E-Commerce-Angebot in China in den Markt eingetreten. Nun soll es um zunächst 50 Filialen gehen, angeblich soll in der Millionen-Metropole Shanghai gestartet werden. Die Unternehmensgruppe Aldi Süd wollte sich zu dem Thema nicht äußern. China ist der Markt mit den meisten Konsumenten auf der Welt.