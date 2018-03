Der EUR/AUD folgte dem Weg der meisten Euro Paare. Nach dem anfänglichen Kursanstieg und dem Test des Mittwoch Hoch von 1,5940, zog sich der EUR/AUD schnell wieder zurück. In seiner Pressekonferenz sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag, dass eine Anhebung des Volumens der monatlichen Anleihenkäufe nicht länger zur Debatte steht, was von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...