In der Europa League hat RB Leipzig das Achtelfinal-Hinspiel gegen St. Petersburg mit 2:1 gewonnen. Bruma (56.) und Timo Werner (77. Minute) schossen die Leipziger Treffer, St. Petersburgs Domenico Criscito gelang in der 86. Minute der für die Russen wichtige Auswärts- und Anschlusstreffer.

Am Abend hatte sich Borussia Dortmund in der Europa League blamiert und das Hinspiel im eigenen Stadion gegen Salzburg mit 1:2 verloren. Die Rückspiele sind am 15. März.