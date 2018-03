Zürich - Gemäss der Visa International Travel Plattform (VISIT) haben europäische Winterdestinationen einen Anteil von mehr als 20% an eingehenden Winterreisen-Buchungen (Zeitraum: Januar - März), verglichen mit nur 1% in den USA. In der Schweiz besuchen im ersten Quartal des Jahres ganze 34% der ausländischen Touristen eine Winterdestination. Anders als die meisten Nachbarländer hält die Schweiz diesen Wert mit durchschnittlich 32% ausländischer Touristen in Winterdestinationen übers ganze Jahr. Für VISIT kombiniert Visa anonymisierte Kartendaten mit öffentlich zugänglichen Ankunftsstatistiken von ausländischen Touristen.

Die Liste der 25 wichtigsten globalen Winterdestinationen von Visa umfasst vier verschiedene Schweizer Wintersportorte. Darunter die Region Gstaad (Platz 12 mit 235'000 ...

