Ankündigung des Trump-Kim-Gipfeltreffens sorgt in Asien für gute Stimmung DAX® (DE30 in der xStation 5) kämpft an der 12.355 Punkte-Marke Continental (CON.DE) bereitet den Start einer tech-fokussierten Abteilung vor

Zusammenfassung:Die US-Aktien erholten sich gestern, nachdem Präsident Donald Trump eine Gesetzesvorlage zu Importzöllen unterschrieben hatte, die Spielraum für Ausnahmeregelungen lässt. Der S&P 500 (US500) gewann 0,45% an Wert, der Dow Jones (US30) 0,38% und der Nasdaq (US100) um 0,42%. Die positive Stimmung breitete sich später in Asien aus und wurden zusätzlich durch die Ankündigung des Gipfeltreffens der USA und Nordkorea im Mai gestützt. Die zunehmende Risikobereitschaft sorgte für einen weiteren Anstieg der Aktien. Der japanische Nikkei (JAP225) legte um 0,47% zu, der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,34%. Chinas Hang Seng CE (CHNComp) stieg um 0,78%. Die meisten europäischen Aktienmärkte haben bei der Eröffnung am Freitag leicht nachgegeben, wobei der spanische IBEX 35 (SPA35) der einzige wichtige Index war, der einen Gewinn verbuchen konnte. Versorgungsunternehmen ...

