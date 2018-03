Lieber Leser,

ich hatte in den letzten Wochen mehrfach vor angeblichen Bitcoin und Blockchain Aktien gewarnt. Oftmals wurde diese nämlich als "Gamechanger" angepriesen, dabei handelt es sich in den meisten Fällen eher um profane "Namechanger".

Aus 360 Capital Financial wurde 360 Blockchain

So hat das damals noch unter 360 Capital Financial Inc. firmierende Unternehmen am 16. Oktober letzten Jahres seine Neuausrichtung auf Bitcoin und die Blockchain Technologie verkündet. ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...