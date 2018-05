Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-31 / 07:57 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies.* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Sensation - Global Blockchain entwickelt exklusiv Blockchain Software für den Playboy!* Heute erreichen uns sensationelle Neuigkeiten unseres Top-Picks Global Blockchain (WKN A2JST8) [2]. Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] wird exklusiv für Playboy Enterprises Inc. ("Playboy") ein digitales Wallet entwickeln. Nutzer des Playboy.tv Web Media Portal können in Zukunft durch das Aufrufen von bestimmten Inhalten, so genannte Vice Industry Token ("VIT") verdienen und in ihr Wallet einbuchen. Ein Zuschauer verdient so z.B. durch das Ansehen eines Videos "Geld" in Form der Krypto Währung VIT. *Global Blockchain verbindet die Blockchain mit realen Anwendungen* Vereinfacht gesagt schafft Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] für den Playboy eine digitale Geldbörse als Schnittstelle, in der die Krypto Währung des Vice Industry Token ("VIT") eingebucht werden kann und diese gleichzeitig mit dem Webportal des Playboys verknüpft wird. Den Nutzern wird ein bestimmter Prozentsatz an Krypto-Währung (Tokens) als Gegenleistung für ihre Aktionen zugeteilt. Zu diesen Aktionen gehören das Ansehen von Videos, das Erstellen von Kommentaren und das Platzieren von Abstimmungen wie "Likes" und "Dislikes". Nutzer des Playboy.tv können VIT-Tokens für diese Aktionen verdienen - und sie können sie für Premium-Inhalte und Abonnements auf der Playboy.tv-Plattform wieder ausgeben. Für die Zukunft sind noch weitere zusätzliche Verwendungen für den VI-Token geplant. "_Wir sehen im Vice Industry Token einen enormen Wert, weil er die Art und Weise, in der sich die Medienwelt verändert hat, annimmt_", sagt Reena Patel, die Chief Operations, Licensing und Media Officer für Playboy ist. "_Es ging von Pay-to-View vor Zeiten des Internets zu Free-to-View mit dem Internet. Freier Inhalt war anfangs sehr populär - aber als das Internet damit gesättigt wurde, enthüllte es, was die wahre heiße Ware war ... die menschliche Aufmerksamkeit. Vice Industry Token erkennt dies, indem es seine Nutzer nur dafür bezahlt, Videos zu schauen, wie sie auf Playboy.tv zu sehen sind."_ *Global Blockchain - Exklusive Vorreiter in der Entwicklung des Wallets* Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] hat sich die exklusive Zusammenarbeit mit dem Playboy gesichert. Das bedeutet, dass der Playboy Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] als einzigen strategischen Partner für die Planung und Durchführung der Integration ihrer ersten Blockchain Software ausgewählt hat. Playboy möchte von der Erfahrung des Managements der Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] im Blockchain- und Kryptosektor profitieren. Shidan Gouran - Präsident und CEO von BLOC sagte zur Zusammenarbeit mit dem Playboy: "Menschliche Aufmerksamkeit ist ein äußerst wertvolles Gut, und Medienunternehmen sind heutzutage zu sehr darauf fokussiert, Anzeigen zu verkaufen, um das zu realisieren. Zwischen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und jeder anderen Medienplattform suchen alle verzweifelt nach der begrenzten Ressource, auf die sich die Menschen konzentrieren. Da Playboy.tv in der Lage sein wird, Leute nur dafür zu bezahlen, Videos mit dem Vice Industry Token anzusehen, wird das die Plattform weit voranbringen und die Zuschauerzahlen von Playboy.tv und die Nutzung von VIT deutlich erhöhen." *Die Zusammenarbeit mit dem Playboy ist ein großer Erfolg für Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2]*. So baut der Playboy auf die reichhaltige Erfahrung des Managements der Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2]*. Dieses Vertrauen ist so groß, dass Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2]*auch der exklusive Partner zur Entwicklung des neuen digitalen Wallets sein wird.* *Der Auftrag des Playboy zeigt einmal mehr, dass Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *vom einstigen reinen Krypto-Mining Unternehmen zu einem Big Player für den gesamten Blockchain- und Kryptobereich geworden ist. Das bedeutet auch, dass die zukünftige Entwicklung des Unternehmens nicht mehr nur an dem Kurs des Bitcoins oder anderer Kryptowährungen zu bemessen ist.* *Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2]*hat sich mittlerweile durch seine breit aufgestellten Unternehmensbereiche von der Volatilität der Kryptowährungen emanzipiert!* *Unserer Meinung nach ist eine Neubewertung der Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *nur noch eine Frage der Zeit. Verpassen Sie also nicht die Chance, sich noch rechtzeitig zu positionieren!* LINK zu unserer Erstvorstellung mit allen Hintergrundinformationen! [3] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: https://true-research.de/ [4] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. BlackX GmbH, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält, * in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut, in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging, * mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens * oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.

