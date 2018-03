Am 26. Spieltag in der 2. Liga hat Kiel in Bochum nur 1:1 unentschieden gespielt und damit den Abstand auf die Tabellenspitze vergrößert. Die Holsteiner sind jetzt mit 41 Punkten auf Platz drei, vier Punkte hinter Nürnberg und sechs hinter Düsseldorf.

Dabei war Bochum nach Treffer von Kevin Stöger in der 8. Minute sogar lange in Führung, Kiel gelang erst in der 62. Minute der Ausgleich durch Marvin Ducksch. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: SV Darmstadt 98 - FC Ingolstadt 1:1, FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig 0:0, SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 2:1.