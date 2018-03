Am 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern zu Hause den Abstiegskandidaten Hamburger SV mit 6:0 abgefertigt. Franck Ribéry (8. und 81.) Robert Lewandowski (12. und 19.) und Arjen Robben (55. Minute) schossen die regulären Treffer, Lewandowski legte in der 90. Minute nochmal per Elfmeter nach.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3:0, Hertha BSC - SC Freiburg 0:0, Hannover 96 - FC Augsburg 1:3.