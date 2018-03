Gewinne über Gewinne bescherte die SMA Solar Technology letzte Woche seinen Aktionären und Anlegern. Kurzfristig als auch langfristig gesehen scheint die Aktie ein gutes Investment gewesen zu sein. Ob der Trend anhält wird sich am Montagmorgen zeigen!Der langfristige Aufwärtstrend hält jetzt schon seit Ende November 2016 an und begann bei 22 Euro. Seither gewann die Aktie satte 33,10 Euro! Also warum sollte sich der Aufwärtstrend nicht fortsetzen?! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...