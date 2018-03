Wie wir es letzte Woche schon vermutet hatten ist die Aktie der WashTec AG weiterhin im Aufwind. Der Aufwärtstrend hält jetzt seit knapp einem Monat an, ein Ende ist scheinbar nicht in Sicht!Trotzdem hat die Aktie seit Ende Januar knapp 10,70 Euro verloren. Blicken wir auf den letzten Monat sehen wir den Aufwärtstrend, denn in den letzten 30 Tagen legte die Aktie knapp 6 Euro zu. Mit 4,10 Euro in der letzten Woche legte die Aktie der WashTec AG aber ...

