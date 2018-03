Erstmals seit über 50 Jahren hat Kolumbien im Frieden gewählt. Die Partei von Ex-Präsident Uribe wird stärkste Kraft im Parlament.

Aus der Parlamentswahl in Kolumbien ist die Partei von Ex-Präsident Álvaro Uribe als stärkste Kraft hervorgegangen. Bei der Abstimmung am Sonntag kam die rechte Partei Centro Democrático nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen auf 16,5 Prozent für den Senat und 16,1 für die Abgeordnetenkammer. Es war die erste Wahl in dem lateinamerikanischen Land seit dem Friedensschluss mit der linken Farc-Guerilla. Die Abstimmung galt auch als Test für die Präsidentenwahl am 27. Mai.

Die drei Parteien der Zentrumskoalition von Präsident Juan Manuel Santos kamen jedoch zusammen auf 38 beziehungsweise 43 Prozent. Verschiedene linke Gruppierungen brachten es insgesamt auf jeweils ...

