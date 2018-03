Es wäre ja auch so schon ein immens spannende Woche geworden: Am Freitag steht an der Terminbörse ein großer Verfalltag mit der Abrechnung der Index-Futures und der Optionen auf Aktien und Indizes an. Und übermorgen, am 14.3., soll die Bilanz des Energieversorgers E.ON (ISIN: DE000ENAG999) kommen, bei der man natürlich vor allem auf die Perspektive für 2018 achten wird. Und jetzt noch diese Bombe, die am Wochenende platzte:

E.ON und RWE wollen sich die RWE-Tochter innogy einverleiben, indem man die einzelnen Sparten von innogy unter sich aufteilt. E.ON will innogy übernehmen und würde deren Netzgeschäft nehmen, RWE den Bereich der erneuerbaren Energien zurückholen. Zugleich würde RWE mit knapp 17 Prozent Teilhaber von E.ON werden. RWE würde im Gegenzug weite Teile ...

