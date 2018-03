Die letzte Woche brachte die erwartete Stärke, besonders beeindruckend war dabei, dass der Technologieindex NASDAQ100 schon wieder zu neuen Hochs ausgebrochen ist: Der Technologiesektor ist weiter der Ort in dem man sein muss und aus ihm heraus entstehen auch neue Bluechips für das Investment-Depot, wie ich das in -> Langfristige Investments in der kommenden technologischen Revolution hier auch im freien Bereich schon beschrieben habe. Der breitere Leitindex S&P500, hat dagegen noch einen Weg zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...