Midlan / Wilmington - Der US-Chemieriese DowDupont bekommt noch vor seiner Aufspaltung einen neuen Verwaltungsratschef. Andrew Liveris, der zuvor lange Vorstandschef von Dow Chemical war und massgeblich für den Zusammenschluss verantwortlich ist, wird am 1. April den Posten an der Spitze des Konzerns niederlegen, wie das Unternehmen am Montag in Midland im US-Bundesstaat Michigan mitteilte. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) darüber berichtet.

Sein Nachfolger soll der frühere Whirlpool-Chef Jeff Fettig werden, der bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...