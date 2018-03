Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Exakt vor fünf Jahren gings los, nachdem vorher etwa Thyssen Krupp US-Verluste erlitten hatte: Eine Direktreduktionsanlage wurde im März 2013 die bis dahein grösste Auslandsinvestition in der Geschichte der voestalpine. Das Werk auf dem La Quinta Trade Gateway, San Patricio County, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Corpus Christi (Texas, USA), wurde via PK avisiert. Und gerade jetzt ist die Geschichte ja wieder heiss. aktuelle Indikation: 44.44 / 44.72 Veränderung zu letztem SK: -0.49%

