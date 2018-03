Gestoppte bzw. gedrehte Serien: PayPal -0,14% auf 80,6, davor 6 Tage im Plus (2,63% Zuwachs von 78,64 auf 80,71), Sartorius -4,48% auf 117,4, davor 5 Tage im Plus (16,27% Zuwachs von 105,7 auf 122,9), Telecom Italia -1,42% auf 0,82, davor 5 Tage im Plus (14,76% Zuwachs von 0,72 auf 0,83), PNE Wind -1,16% auf 2,99, davor 5 Tage im Plus (7,27% Zuwachs von 2,82 auf 3,02), 3M-0,64% auf 239,8, davor 5 Tage im Plus (4,77% Zuwachs von 230,37 auf 241,35), Tele Columbus -0,95% auf 9,4, davor 5 Tage im Plus (3,15% Zuwachs von 9,2 auf 9,49), SBO -3,96% auf 88,6, davor 5 Tage im Plus (16,85% Zuwachs von 78,95 auf 92,25), Fresenius -0,33% auf 65,68, davor 5 Tage im Plus (4,77% Zuwachs von 62,9 auf 65,9), SAP -0,02% auf 88,37, davor 5 Tage im Plus (7,18% Zuwachs von 82,47 auf 88,39), GEA Group...

