Die börsenotierte BAWAG kauft über die Börse bis zu 1,285 Millionen eigene Aktien zurück. Das entspricht einem Anteil am Grundkapital von 1,285 Prozent. Die Aktien sollen für Verpflichtungen aus dem Vergütungsprogramm eingesetzt werden, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.Das Rückkaufprogramm beginnt am 3. Juli ...

