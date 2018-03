Zürich-Kloten - Gemäss einer neuen, von CA Technologies weltweit durchgeführten Studie, sind 75 Prozent der Schweizer Unternehmen der Meinung, dass die gleichzeitige Implementation von Agilitäts- und DevOps-Praktiken zu einem grösseren Geschäftsnutzen führt. Trotzdem zeigt die Studie How Agile and DevOps Enable Digital Readiness and Transformation", durchgeführt von Freeform Dynamics, dass viele Schweizer Unternehmen grosse Mühe mit dieser Herausforderung bekunden und deshalb nicht von den enormen positiven Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse profitieren können. Im Fokus stehen dabei die Kultur, Kompetenzen, mangelnde Programminvestitionen und die Führungsausrichtung. Insgesamt wurden 1'279 IT- und Business-Führungskräfte weltweit befragt, 466 davon in sechs europäischen Ländern.

"Die Einführung von Agile und DevOps innerhalb des gesamten Unternehmens bietet die Flexibilität, sich schnell zu verändern und auf sich ändernde Kundenanforderungen, Benutzererwartungen, Regulatorik und vor allem neue Marktchancen zu reagieren", sagt Georg Lauer, Senior Principal Business Technology Architect bei CA Technologies. "Die Einführung von Agile und DevOps in Schweizer Organisationen muss geschäftsorientiert, teamübergreifend, iterativ und mit den richtigen Analyse- und Feedback-Schleifen erfolgen, die eine schnelle und kontinuierliche Verbesserung ermöglichen - und das überall."

'Agile Masters' sind erheblich im Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern

"Agility Masters" werden 14 Prozent der europäischen Unternehmen genannt, die in Bezug auf Agilität - und zwar in Breite, Tiefe und Konsistenz - sowie den Einsatz von DevOps sehr gut abschneiden. Sie haben gegenüber ihren Konkurrenten deutliche Vorteile:

57% höhere Wachstumsrate des Umsatzes 43% höhere Wachstumsrate des Gewinns 2,6 mal höhere Wahrscheinlichkeit eines Umsatzwachstums von über 20 Prozent 2,4 mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmenskultur und -praktiken die Zusammenarbeit in den Bereichen Entwicklung, Betrieb und IT-Sicherheit unterstützen 2,3 mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Software-Team gut auf die strategischen Ziele des Unternehmens ausgerichtet ist 2,2 mal höhere Wahrscheinlichkeit für das Unternehmen, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen

Mehrheit der Schweizer Unternehmen engagieren sich bei der Adoption von Agilitäts und DevOps Praktiken - jedoch, tiefste Umfragewerte in ganz Europa

Entwicklungsteams in Schweizer Unternehmen verändern ihre Arbeitsweise. Wenn auch mit tieferer Geschwindigkeit wie im Resten Europas. Laut der Studie engagieren sich 63 Prozent der Schweizer Unternehmen für die volle Adoption von DevOps, ...

