Beide Veranstaltungen wandern aus der Halle 9.1 ein Stockwerk höher und finden dieses Jahr in Halle 9.2 statt. Sie werden jeweils von Montag bis Freitag veranstaltet, also noch nicht am ersten Messetag.

Die Werkstattstraße

An den insgesamt 28 Stationen der Werkstattstraße lernen jugendliche Fachbesucher und Auszubildende aus den elektro- und informationstechnischen Handwerken die aktuellen Techniken sowie rationelle Montageverfahren kennen. Dabei geht es nicht um trockene Theorie, sondern um die Praxis. In den Boxen der verschiedenen Hersteller zeigen Auszubildende, was sie können, geben sich gegenseitig Tipps und finden heraus, was es Neues gibt. Wer den Parcours durchlaufen und überall mal Hand angelegt hat, erhält am Ende ein Zertifikat für seine Teilnahme. Für viele ein ...

