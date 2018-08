-------------------------------------------------------------- Infos und Anmeldung http://ots.de/iTptUh --------------------------------------------------------------



Kängurus hüpfen nur vorwärts. Deshalb stehen sie auch Pate für die Seminarreihe der pro clima Wissenswerkstatt: Wer an Känguru-Seminaren teilnimmt, soll im Beruf vorankommen und auf der Baustelle vom erworbenen Wissensvorsprung rund um die Gebäudehülle profitieren. Zu den praxisbezogenen Workshops findet sich künftig ein zusätzliches Format - für Eilige, Nochmal-Nachleser und Digital-Lernende: Mit Beginn der neuen Seminarsaison im Herbst stehen zum ersten Mal knapp einstündige Webinare im Programm der Wissenswerkstatt. Das Online-Wissen ist ohne Extratechnik und kostenfrei abrufbar - ideal für alle, denen die Zeit für ein Vor-Ort-Seminar fehlt, die sich aber trotzdem gut informieren möchten. Dazu anmelden kann man sich unter www.proclima.de/Webinare.



Den Anfang machen Webinare über Bauphysik und Feuchteschutz, die Winterbaustelle und regensichernde Zusatzmaßnahmen bei Dacheindeckungen.



Rund um die Dichtung der Gebäudehülle



Auch bei den Präsenz-Seminaren gibt es Veränderungen. So konzentriert sich das aktuelle Programm ganz auf Schulungen zur Luftdichtung und Sanierung, zum Fenstereinbau und zur Qualitätssicherung - und damit auf die wichtigsten Themenfelder im pro clima Kosmos. Neu hinzugekommen in dieser Saison ist eine zweitägige Weiterbildung zum Blower-Door-Messdienstleister, an deren Ende bei Bedarf der entsprechende Sachkundenachweis der TÜV Rheinland Akademie erbracht werden kann. Wie in den Känguru-Seminaren Wissen vermittelt wird, ändert sich übrigens nicht: Eine einfache Darstellung, viel Zeit zum selbst Ausprobieren sowie Spaß beim Lernen gehören immer dazu.



Auf Wunsch hüpft das Känguru auch ins eigene Haus, ob Handwerksbetrieb, die Berufsschule oder ein Fachhandelsstandort: Wo genügend Interessenten zusammenkommen, organisiert das Team der pro clima Wissenswerkstatt individuelle Inhouse-Seminare. Die Inhalte richten sich ganz nach Interessenlage und Zielsetzung des Kunden.



Und was hat der Meister im Windsurfen auf dem Titelblatt des Känguru-Programmheftes verloren? Ob auf dem Wasser oder auf der Baustelle, neben gutem Material kommt es vor allem auf das Know-how und die Erfahrung an, um stets das für die aktuelle Situation passende Equipment auszuwählen und erfolgreich zu sein. Wissen also, wie es die Teilnehmer von Känguru-Seminaren in ihren Arbeitsalltag mitnehmen können.



Weitere Informationen:



Alle Seminare, Termine, Informationen: proclima.de/Seminare Webinare der Wissenswerkstatt: proclima.de/webinare



