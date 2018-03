Herr Huneke, was bedeutet More Drive? Udo Huneke: Wir haben uns seit 2016 intensiv damit beschäftigt, wie AMK am Markt wahrgenommen wird und wie wir uns selbst sehen. Gerade im Hinblick auf die künftige Ausrichtung des Unternehmens, war das ein wichtiger Schritt. In diesem Zusammenhang war es für uns wichtig, das auf eine pragmatische Formel zu bringen: More Drive. Das steht für mehr Leistung, mehr Performance - nicht nur in den Produkten, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Kunden. Eigentlich ist More Drive genau das, was AMK schon immer geleistet hat, nur bis dato für ein relativ kleines Kundensegment. Diese Philosophie tragen wir jetzt verstärkt in weitere Märkte und Regionen. Wie sieht diese Ausrichtung denn aus? Udo Huneke: AMK stellt sich internationaler auf, um den Anforderungen der Kunden und Märkte gerecht zu werden. Das bedeutet gleichzeitig aber auch die Wachstumsanforderungen unserer heutigen Kunden nicht außer Acht zu lassen. Wir haben in den letzen 18 Monaten schon erheblich in neue Maschinen für die Motorenproduktion, die Elektronikfertigung und in unsere IT-Infrastrukturen investiert. Weitere Investitionen in den Ausbau unserer Kapazitäten sind bereits gestartet. Schließlich wollen und müssen wir unser erfreuliches Wachstum stemmen und mit den aufkommenden Technologien Schritt halten. Es steht also eine Produktionserweiterung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...