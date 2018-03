In Flensburg ist eine 17-Jährige an Stichverletzungen gestorben - ein 18-Jähriger ist tatverdächtig und wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Flensburg der dts Nachrichtenagentur.

Der Vorfall habe sich bereits am Montagabend im Stadtbezirk Exe ereignet. Die Behörde wolle sich erst am Mittwoch wieder zu dem Fall äußern. So werde auch noch geprüft, ob Aussagen über die Nationalität gemacht werden sollten oder nicht, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die 17-Jährige war mit mehreren schweren Stichwunden aufgefunden worden, den 18-Jährigen soll sie zumindest gekannt haben.

Auch die Polizei wollte sich zunächst nicht weiter zu dem Fall äußern.