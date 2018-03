Tagesausblick für 14.3.: DAX bricht ein. Autobauer und Siemens im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

US-Präsident Donald Trump hat überraschend Außenminister Rex Tillerson entlassen. Nachfolger wird CIA-chef Mike Pompeo. Die Anleger reagierten daraufhin verschreckt und die Akienbarometer gaben deutlich nach. Hinzu kamen erneut Ängste rund um potenzielle Strafzölle, welche vor allem die exportorientierten Werte unter Druck setzte. Kurz nach Trumps Minister-Wechsel wurden die US-Inflationszahlen veröffentlicht. Mit einer Kernrate von 1,8 Prozent blieb der Wert unter der Zielmarke der US-Notenbank. In den zurückliegenden Wochen wurde mehrheitlich darauf spekuliert, dass die Fed dieses Jahr vier Mal an der Zinsschraube dreht. Nach der aktuellen Inflationsrate könnte in nächster Zeit auf drei Erhöhungen spekuliert werden.

Während der Euro/US-Dollar heute deutlich zulegte gaben die Anleiherenditen vieler europäischer und US-Amerikanischer Staatspapiere etwas nach. Der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index markierte dank einer guten Entwicklung von Aixtron, Evotec und Zooplus heute ein neues Allzeithoch.

Morgen werden eine Reihe von Unternehmenszahlen präsentiert. Zudem werden wichtige Wirtschaftsdaten aus China und Europa erwartet.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von AMD nimmt heute Kurs auf das Februartief nachdem CNET von Sicherheitslücken in AMD-Chips berichtete. Die US-Regierung hat den geplanten Merger von Broadcom mit Qualcom untersagt. Die Aktien von Qualcom kam danach deutlich unter Druck. Die Aktien von Micron Technologies schiebt sich derweil ins Plus. E.On präsentierte sich im Vorfeld der Bekanntgabe der Zahlen für 2017 erneut fester. GEA Group setzte nach dem schwachen Ausblick von gestern den Abwärtstrend fort und sackte dabei zeitweise auf den tiefsten Stand seit August 2017. General Electric zählt heute nach einer negativen Analysteneinschätzung zu den schwächsten Werten im S&P 500 Index. Morphosys profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie von Siemens Healthineers ist im Vorfeld des Börsengangs stark gefragt. Nach Angaben von Lang & Schwarz notierte die Aktie vorbörslich zeitweise über 36 Euro und damit deutlich über dem festgelegten Korridor von 26 bis 31 Euro. VW legte heute die Zahlen für 2017 vor. Dabei sorgte die US-Steuerreform für einen milliardenschweren Sonderertrag. Zudem plant der Konzern massive Investitionen in die Elektromobilität. Dennoch ging es mit der Aktie analog zum Gesamtmarkt deutlich nach unten.

Morgen werden unter anderem Adidas, Brenntag, Deutz, E.On, Inditex, SGL Carbon, Symrise und Verbund Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsjahr melden und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Morgen beginnt zudem die Zeichnungsfrist für die Deutsche Bank-Tochter DWS.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, Februar

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Februar

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Januar

Europa - Einzelhandelsumsatz, Februar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.300/12.400/12.470 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/11.080/12.140/12.090/12.200/ Punkte

Der DAX tendierte am Vormittag durchaus fester. Am Nachmittag tauchte der Index jedoch deutlich ab und riss dabei die 61,8%-Retracementlinie bei 12.220 Punkten. Gelingt es diese Marke kurzfristig wieder zu überwinden besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 12.300 und im weiteren Verlauf bis 12.400 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 12.200 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.060 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2018 - 13.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2012 - 13.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

