Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommens mit dem Iran dürfte die Märkte am Mittwoch wohl nur wenig beeindrucken. Banken und Broker erwarten den Dax zum Handelsstart 0,2 Prozent höher bei 12.940 Punkten. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent nachgegeben und war bei 12.912 Zählern in den Feierabend gegangen.

