Das Sterling hat sich seit dem Monatsanfang kontinuierlich gen Norden gehangelt, schrieben die Experten der Scotiabank in einem täglichen Kommentar. Mittlerweile liegen die Bullen in Schlagdistanz zum Trendlinienwiderstand Anfang 2018 bei 1,3988. Wichtige Zitate: Nachhaltige Zugewinne über dieses Kursniveau bringt das britische Pfund in eine komfortable ...

Den vollständigen Artikel lesen ...