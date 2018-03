In der Woche zum 6. März haben spekulative Finanzanleger ihre Shortposition auf den japanischen Yen weiter reduziert - das entspricht dem vierten Wochenrückgang in Folge, schrieben die Experten der japanischen Investmentbank Nomura. Wichtige Zitate: JPY: JPY-Netto-Shortposition beläuft sich auf 9 Prozent der ausstehenden Kontrakte von 20 Prozent in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...