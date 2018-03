Die Linke kritisiert, dass es in der neuen Bundesregierung weder Minister noch Parlamentarische Staatssekretäre mit Migrationshintergrund gibt. Der Parteivorsitzende Bernd Riexinger sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe), dass zwischen der Lebenswelt der Menschen im Land und der großen Koalition eine Lücke klaffe und sich die verfehlte Integrationspolitik in der Besetzung des Kabinetts widerspiegele: "Angesichts einer Gesellschaft, in der jeder Vierte einen Migrationshintergrund hat, die Themen Flucht und Zuwanderung ganz oben auf der Tagesordnung stehen und eine rechtsextreme Partei im Bundestag den strukturellen Rassismus im Land befeuert ist diese Diskrepanz unangemessen", sagte Riexinger.