Die letzten Wochen waren alles andere als erfolgreich für Anleger und Aktionäre der Nordex AG. Nachdem die Aktie von 7,45 Euro auf 11,70 Euro anzog, ging der Schuss aber leider nach hinten los und viele Gewinne gingen wieder verloren. Die Aktie setzte in diesem Zeitraum auf 8,80 Euro wieder zurück. Seitdem geht es eher seitwärts bzw abwärts als stark ausgeprägt nach oben.Die Aktie verlor am Montag nur leicht, was die leichte Seitwärtsbewegung bestätigt. ...

