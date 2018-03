Der Euro baut seine anfänglichen Gewinne gegenüber dem Dollar ab und so fällt der EURO/DOLLAR in Richtung 1,2400, bevor die europäische Eröffnungsglocke ertönt. EURO/DOLLAR Fokus auf Daten und EZB Das Paar konnte in dieser Woche bereits die 3. Sitzung in Folge steigen, aber ein Ausbau der Gewinne wurde durch das 1,2445/50 Double-Top verhindert. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...