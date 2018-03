Bei der vierten Wahl von Angela Merkel zur Kanzlerin hat kaum jemand mit Überraschungen gerechnet. Aber Twitter-Nutzer hielten eine Premiere fest.

Zum ersten Mal ist auch Angela Merkels Ehemann Joachim Sauer bei ihrer Wahl zur Kanzlerin im Bundestag gewesen. Dabei wurde die 63-Jährige am Mittwoch bereits zum vierten Mal gewählt.

Für viele Menschen in Deutschland ist dies keine Überraschung. Dennoch verfolgten und kommentierten sie die Wahl, vor allem im sozialen Netzwerk Twitter - und teilten interessante Beobachtungen.

"Gerade läuft auf allen Kanälen die vierte Wiederholung der Kanzlerwahl. Wofür zahle ich eigentlich Rundfunkgebühren, wenn die es nicht schaffen sich in zwölf Jahren eine neue Handlung bei ,House of Bundestag' einfallen zu lassen?" Viele Nutzer auf Twitter scherzten darüber, dass die Wahl zum Bundeskanzler in Deutschland sich am Mittwoch zum vierten Mal wiederhole. Dass sei "wie Titanic gucken", flachste ein Nutzer etwa: "Viel los an Deck, ...

