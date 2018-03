Die vorläufigen Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest und das Volumen an den EUR Futures Märkten am Dienstag um 29,2K Kontrakte und 178,5K Kontrakte zulegte. Des Endergebnis des Open Interest lag am Montag bei 562.718 Kontrakten. EUR/USD kann das Double-Top im Bereich der 1,2450 testen Der Anstieg des EUR/USD am Dienstag, ging mit einem ...

