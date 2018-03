Ein Bruch im Lebenslauf kann von Vorteil sein: Fondsmanager, die vorher in einer anderen Branche arbeiteten, erzielen laut einer Studie höhere Renditen.

Sie waren Ingenieure, Ärzte oder Getränke-Hersteller, bevor sie die Branche wechselten: Rund zehn Prozent der Fondsmanager haben vor ihrer Karriere bei Fondsgesellschaften in völlig anderen Berufen gearbeitet. Ob ihnen diese Vorerfahrungen bei der Auswahl gewinnträchtiger Aktien von Nutzen sind, haben nun Forscher der Universitäten Hohenheim in Stuttgart, Köln und der Mason School of Business in den USA untersucht.

Das Ergebnis: Ja, die Quereinsteiger sind offenbar die besseren Fondsmanager - wobei sich dies auf die Branche ihres Hintergrunds beschränkt. "Ein ehemaliger Arzt wählt zum Beispiel Pharma-Aktien mit einer deutlich höheren Performance aus", sagt die Ökonomin Monika Gehde-Trapp.

Für ihre Studie haben die Forscher Fondsmanager gesucht, die als Einzelmanager für Investmentfonds verantwortlich sind, sodass die erzielten Renditen direkt der Person zuzuordnen sind. Sie durchforsteten das Internet und auch die sozialen Medien nach Lebensläufen ...

