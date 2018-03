Die heute gemeldeten Bohrergebnisse sind vom Markt negativ aufgenommen worden. Konkret gab es in Australien zwei große Verkäufer (aber mit unter 10m Aktien war das Volumen für eine solche Bewegung gering). Zu den Fakten: FEL hat 3,5% Kupfer - ein SEHR GUTES GEHALT gemeldet FEL hat in diesem Kupfer ebenfalls Kobaltvorkommen gemeldet FEL hat den Fortgang der Bohrarbeiten und zukünftige weitere Ergebnisse in Zone 7 gemeldet FEL hat die Arbeiten in Zone sechs noch nicht begonnen Unseres Erachtens hat sich vor allem in Folge eines Interviews von Tony Sage und der Roadshow im Februar eine sehr hohe Erwartungshaltung bezüglich der Kobaltergebnisse gebildet, welche zumindest in der heutigen Meldung nicht erfüllt werden konnten. Dabei werden von den...

