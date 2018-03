Der ehemalige Umwelt- und Kanzleramtsminister ist am Mittwoch vereidigt worden. Der CDU-Politiker löst die SPD-Politikerin Brigitte Zypries ab. Erneuerbaren-Verbände wie der bne fordern von Altmaier mehr Engagement bei der Energiewende - der BDEW begrüßt dagegen die Fokussierung auf den Netzausbau.Knapp sechs Monate nach der Wahl hat Deutschland eine neue Bundesregierung. Am Mittwoch ist Angela Merkel (CDU) zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Kurz danach vereidigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch die neuen Minister. Peter Altmaier (CDU) ist damit der neue Mann an der ...

