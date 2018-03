In London gibt es unzählige Restaurants - viele geraten in Schwierigkeiten. Auch das Imperium von Starkoch Jamie Oliver schrumpft.

Die Briten lieben es, auswärts zu essen. In jeder größeren Stadt auf der Insel finden sich unzählige Möglichkeiten, ein indisches Curry zu essen, eine Pizza, ein Döner Kebab oder die berühmten Fish and Chips. Rund 50 Euro geben die Briten im Schnitt aus, damit sie nicht selbst am Herd stehen müssen - pro Woche. Je jünger die Person, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie ein Kochmuffel ist, der abends lieber kochen lässt.

Doch anders als in Deutschland, wo man beim Ordern einer Pizza Siciliana böse überrascht werden kann, weil jeder Quadratmillimeter mit Peperoni belegt ist oder man nicht sicher sein kann, ob im Gasthaus "Zum Hirsch" in Frankfurter der gleiche Schweinebraten wie in Augsburg serviert wird, findet man auf der Insel ungewöhnlich viele Gerichte, die sich bis auf das letzte Gewürzgurken-Scheibchen am Tellerrand ähneln.

Der Grund: Unzählige Restaurants in Großbritannien sind Teil einer Kette. Italienisch essen viele Briten so bei einer Filiale von Pizza Express oder Nando, asiatisch bei Wagamama, Burger gibt es bei Byron und Burritos kommen von Chimichanga. Selbst der traditionell zubereitete Bratfisch mit Pommes und Essig im Pub wurde in vielen Fällen in einer Küche der Pub-Kette Wetherspoon zubereitet.

Wie Pilze sind derartige ...

