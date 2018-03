Liebe Leser,

die Barrick Gold-Aktie hat sich von ihrem Anfang März erreichten Tief (zugleich ein neues 2-Jahres-Tief) etwas absetzen können und wandert wieder etwas nach oben. Der starke Kursrutsch an den amerikanischen Börsen könnte diese Entwicklung nun weiter verstärken, da Gold und Goldminentitel in unruhigen Zeiten besonders gefragt sind. Bereits die zweite Woche in Folge befindet sich die Aktie im grünen Bereich. In den letzten sieben Tagen legte die Aktie um etwa 4 % zu.

Aktuelle ... (Johannes Weber)

