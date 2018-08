Dass sich am kanadischen Goldproduzenten die Geister scheiden, ist nicht erst seit gestern bekannt. In diesen Tagen sind die Stimmen derjenigen nicht (mehr) zu überhören, die den Abgesang auf den Branchenprimus anstimmen; das allerdings nicht zum ersten Mal und es wäre nicht das erste Mal, wenn es Barrick Gold dennoch am Ende gelingen würde, diesem Abgesang erfolgreich zu trotzen… Kritiker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...