Angesichts der Russland-Sanktionen will Gazprom offenbar im Ausland hunderte Arbeitsplätze streichen - und im Inland neue Stellen schaffen.

Der russische Gasriese Gazprom will Insidern zufolge hunderte Arbeitsplätze im Ausland streichen und nach St. Petersburg verlagern. Betroffen seien Stellen in den Handels- und Exportbüros, darunter in Großbritannien, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von zwei mit der Sache vertrauten Personen. Die Entscheidung spiegele die Tendenz russischer Staatsfirmen wider, sich angesichts der Russland-Sanktionen aus dem Westen zurückzuziehen.

In Russland könne dieser Schritt als Schaffung von Stellen ausgegeben werden, das sei insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...