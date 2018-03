Die weltweite Photovoltaik-Nachfrage ist nach neuesten Schätzungen des Verbands um knapp 30 Prozent gestiegen. Die 100-Gigawatt-Marke ist demnach ganz knapp 2017 verfehlt worden.Die neu installierte Photovoltaik-Leistung weltweit ist im vergangenen Jahr auf 98,9 Gigawatt gestiegen. Dies seien 29,3 Prozent mehr noch 2016, so die am Mittwoch veröffentlichte Einschätzung von Solarpower Europe am Rande seines Summits in Brüssel. Bereits Anfang Februar gab erste Schätzung für die Entwicklung des europäischen Photovoltaik-Marktes 2017 heraus. Dieser entwickelte sich ähnlich wie der Weltmarkt und legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...