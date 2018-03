Winterthur - Gemäss einer von der AXA Stiftung für Prävention mitfinanzierten Studie der Universität Zürich erhöhen spezielle Fahrbahnmarkierungen für abbiegende Velofahrer die Sicherheit auf der Strasse. Die Stadt Zürich will nun mehr dieser sogenannten Veloboxen anbringen.

In einem Pilotprojekt der Universität Zürich wurde der Nutzen von Velostreifen in der Strassenmitte vor Abzweigungen evaluiert. Diese Markierungen dienen dazu, Personen auf dem Velo einen gut definierten und geschützten Raum in der Strassenmitte zu bieten, der ihnen das Linksabbiegen erleichtern soll. Gleichzeitig wird den anderen Verkehrsteilnehmenden angezeigt, dass sie an diesen Stellen mit Velos zu rechnen haben, die links abbiegen.

Die Untersuchung mittels automatischer Videoanalyse und zusätzlicher Befragung der Velofahrer hat gezeigt, dass eine sogenannte Velobox von den Benutzern ...

