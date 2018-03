Liebe Leser,

E.ON hat am Mittwoch zunächst etwas nachgegeben. Dennoch ist die Aktie auf dem Weg in einen Megatrend, so die Meinung von Chartanalysten. Der Aufstieg der vergangenen Tage war bezeichnend und könnte dazu führen, dass nun auch die 10-Euro-Obergrenze überwunden wird. Im Einzelnen: Die Aktie ist auf dem zurück in den charttechnischen Hausse-Modus. Nach einem Kursplus von 10 % binnen einer Woche und 16 % in einem Monat hat der Wert den Turnaround geschafft. Es liegen nur noch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...